Всероссийская книжная детская ярмарка пройдёт в «Артеке»

20 февраля 2020     19
Всероссийская книжная детская ярмарка пройдёт в «Артеке»

21 февраля в Международном детском центре «Артек» пройдёт Всероссийская книжная детская ярмарка.

Выставка-ярмарка состоится во дворце «Суук-Су» и Белой даче и станет ключевым событием смены «Слова, изменившие мир». На ней представят образовательную и художественную литературу для детей издательств из 55 регионов России.

«Особая атмосфера, встречи с авторами, мастер-классы помогут переосмыслить своё отношение к книге, полюбить её», – считает директор «Артека» Константин Федоренко.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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