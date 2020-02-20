Всероссийская книжная детская ярмарка пройдёт в «Артеке»

21 февраля в Международном детском центре «Артек» пройдёт Всероссийская книжная детская ярмарка.
Выставка-ярмарка состоится во дворце «Суук-Су» и Белой даче и станет ключевым событием смены «Слова, изменившие мир». На ней представят образовательную и художественную литературу для детей издательств из 55 регионов России.
Служба информации «Вести – Севастополь»
«Особая атмосфера, встречи с авторами, мастер-классы помогут переосмыслить своё отношение к книге, полюбить её», – считает директор «Артека» Константин Федоренко.
Источник: Вести.Севастополь