Всероссийская книжная детская ярмарка пройдёт в «Артеке»

«Особая атмосфера, встречи с авторами, мастер-классы помогут переосмыслить своё отношение к книге, полюбить её», – считает директор «Артека» Константин Федоренко.

Выставка-ярмарка состоится во дворце «Суук-Су» и Белой даче и станет ключевым событием смены «Слова, изменившие мир». На ней представят образовательную и художественную литературу для детей издательств из 55 регионов России.

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