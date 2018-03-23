Ежегодная общественно-экологическая акция «Всероссийский день посадки леса»

23 марта в Севастополе пройдёт ежегодная акция, направленная на воспитание бережного отношения к российскому лесу.

«Всероссийский день посадки леса» – это ежегодная общественно-экологическая акция, направленная на воспитание бережного отношения к российскому лесу, привлечение внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, популяризацию лесного хозяйства. Всероссийский день посадки леса позволяет объединить самых разных людей в единой акции, преследующей благородные цели создания новых лесов.

Россия — самая богатая лесом страна в мире, ее часто называют «легкими Европы». На территорию России приходится около одной пятой площади всех мировых лесов. К сожалению, богатый потенциал российских лесов не раскрывается в полной мере, а обезлесивание стало серьезной проблемой в некоторых регионах страны. Поэтому День посадки леса имеет большое значение для развития экологического самосознания россиян.

Благодаря таким праздникам как Всероссийский день посадки леса у нашей планеты есть будущее!

В городе федерального значения Севастополь проведение акции «Всероссийский день посадки леса», приуроченной к празднованию Международного дня леса, запланировано на 23 марта 2018 года. С целью содействия естественному лесовосстановлению будет произведен посев семян сосны Крымской и лоха узколистного в квартале №10 (выдел 10) Севастопольского участкового лесничества на площади 0,6 га.

Организаторы акции в городе Севастополе – отдел лесного хозяйства управления особо охраняемых природных территорий, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства Севприроднадзора.