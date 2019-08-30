Всех желающих приглашают привести в порядок сквер у 5-го бастиона

30 августа 2019     19
Всех желающих приглашают привести в порядок сквер у 5-го бастиона

Завтра, 31 августа, общественное движение Sevsvalki.net приглашает севастопольцев на  очередной субботник. Волонтеры предлагают  горожанам вместе привести в порядок территорию у сквера 5-го бастиона.

Сбор участников в 10:00 у входа в сквер со стороны Площади Пирогова. Перчатками и мусорными мешками общественники обещают снабдить. Для добровольных помощников приготовлены кофе и чай. 

5-й бастион во время Крымской войны входил в первую дистанцию оборонительной линии Севастополя под командованием генерал-майора Александра Аслановича. Во время обороны  на 5-м бастионе моряк 39-го флотского экипажа изобрел  защиту от вражеских штуцерных пуль. Над своей пушкой у амбразуры он повесил тросовые маты, которые не могли пробить пули противника.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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