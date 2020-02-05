Всех севастопольцев, вернувшихся из Китая, ждет двухнедельный карантин

5 февраля 2020     21
Всех севастопольцев, вернувшихся из Китая, ждет двухнедельный карантин

Количество заболевших респираторными инфекциями в Севастополе пока не вызывает беспокойства у эпидемиологов. Но рекомендациям врачей горожане стараются следовать. Профилактика сейчас – лучший способ избежать сезонных болезней.

Носителей коронавируса в городе не выявлено. Для профилактики врачи рекомендуют всем избегать тесного контакта с теми, кто чихает и кашляет. Мыть руки. А в людных местах, для дополнительной защиты, можно надеть медицинскую маску. 

Информация о распространении китайского коронавируса подогревает спрос на медицинские маски. Эпидемиологи призывают к спокойствию, утверждая, что дефицита защитных масок в город нет. И это действительно так. По крайней мере, нам за полчаса удалось купить маски в нескольких аптеках центральной части города.

Севастопольцы, недавно посещавшие Китай, остаются под медицинским контролем, хотя при возвращении домой они пересекали границу без признаков болезни.

«Под наблюдением находилось 15 человек. Более чем у троих, я не могу сейчас сказать точно, уже прошёл инкубационный период в 14 дней. С них медицинское наблюдение снято. Все эти люди, которые попали в поле зрения, здоровы. Никаких жалоб на состояние здоровья не предъявляют и осматриваются ежедневно врачами», – говорит главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.

Если китайский коронавирус всё же будет выявлен, в Севастополе готовы действовать. Заболевших в стационар примет Инфекционная больница. Там есть необходимые препараты и 17 боксов для пациентов. Выделен и спецтранспорт для доставки больных. Впрочем, эпидемиологи рассчитывают, что он не понадобится.

Олег Смирнов, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

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