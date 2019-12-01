Все архитектурные элементы 50-х на Большой Морской будут восстановлены

Вместе с представителями Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской ход работ проверил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Старт очередного обхода – небольшой сквер у первого дома по Большой Морской. Здесь недавно демонтировали шары. Беспокойства горожан на этот счет не оправдано, рассказывают специалисты. Все архитектурные детали, которые пришлось убрать из-за плохого состояния, будут восстановлены в прежнем виде.

«Они будут выполнены из архитектурного бетона – это новый материал, он изготавливается из высококачественного мелкодисперсного бетона и может колорироваться в зависимости от нужд архитекторов, – говорит Гульнара Сафарова, руководитель проектного отдела архитектурного бюро “Wowhouse”. – Мы максимально приблизимся к цвету инкерманского камня».

В порядок приведут и подпорные стенки на Большой Морской. Их на улице 4 вида: для каждого избрали свой способ возвращения к прежнему – историческому – облику. Одну из лестниц, ведущих к кинотеатру “Победа”, восстановят – этого не было в проекте – необходимость стала очевидна в процессе работ. А вот реконструкция соседней лестницы – Таврической – была запланирована изначально. Ее ступени будут гранитными, как раньше. Во время прогулки по улице эксперты обсудили и судьбу входных групп в коммерческие объекты.

«Это самострой, это конструкции последних лет. Мы предлагаем, если лестница в хорошем состоянии, сделать облицовку в тон мощения, – высказывает идеи Гульнара Сафарова, -Также будет создание новых лестниц, если лестница совсем уже никуда не годится, но в отрыве от фасада: 4-х сантиметровых технологический зазор мы оставляем и лестницу воссоздаем для того, чтобы обеспечить доступ в здание. Это решение временное».

Временное до тех пор, пока не начнется реконструкция самих зданий. Проекты сейчас разрабатывают, а вот источники финансирования самих работ пока не определены, напоминает Михаил Развожаев. После прогулки по Большой Морской визуальные решения благоустройства, которое должны завершить к маю, обсудили на заседании. Например, представили рекомендации дендрологов: треть деревьев предлагают заменить на робинию, клен, липу, кёльрейтерию, красный каштан.

«Теперь уже архитекторы, исходя из мнения наших экспертов, будут выбирать, как новый дизайн дендрологический сделать и мы его обязательно обсудим», – заверил Михаил Развожаев.

К единому знаменателю пришли по малым архитектурным формам. Фонари, скамейки и урны будут выполнены по чертежам 50-х годов прошлого века. А обсуждение зон отдыха на площади Ушакова, вероятно, продолжится. Эксперты разных поклонений спорят: нужны ли там теневые навесы, кафе и качели? Проект благоустройства еще будет меняться.

«Что касается проекта всей инженерии, которая делается, конечно, она выполняется в соответствии с рабочей документацией», – говорит врио губернатора г. Севастополя. – Вот эта часть визуальная, она не требует какого-то окончательного проектирования, потому что, вы видите, что в рамках реконструкции уже сколько решений мы поменяли: от транспортной схемы до визуализации разных малых архитектурных форм и так далее».

Проект вскоре появится в открытом доступе, добавил глава города. Изменения изначальной идеи архитекторов будут отражены на специальном сайте, который посвятят обновлению Большой Морской.

Наблюдательный совет продолжит работу в том же формате – расширенное заседание будет проводиться раз в месяц, а в промежутках рабочие группы на обходах будут контролировать реконструкцию центральной улицы.

Также будет создан специальный сайт, где опубликуют проектные решения и изменения, которые вносились и еще будут вноситься.

Вероника Андреева, Антон Кузнецов и Инна Лисинец

Фото из Инстаграма Михаила Развожаева

Источник: Вести.Севастополь