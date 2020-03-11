Все деревья в Севастополе пересчитают и занесут в реестр

В Севастополе началось создание реестра зеленых насаждений. Пересчетом и обследованием всех деревьев сейчас занимается Севприроднадзор.

Также специалисты этого ведомства, а не департамента городского хозяйства решают, какому растению нужно сделать обрезку, а какое и вовсе убрать. В этом году планируется проинспектировать около 10 гектаров, на что будет потрачено более миллиона рублей. Эксперты в первую очередь осмотрят парки и скверы. До этого подобные масштабные исследования деревьев в Севастополе не проводились.

«Благодаря этому можно будет проводить работы по реконструкции зеленых насаждений. Реестр будет постоянно пополняться, он будет в общем доступе, и им будут пользоваться различные исполнительные органы, которые выделяют земельные участки», – пояснил Константин Горалевич, начальник отдела особо охраняемых природных территорий животного и охотничьего хозяйства Севприроднадзора.

Также теперь только специалисты Севприроднадзора могут выдать ордер на обрезку и спил деревьев во время ремонта, реконструкции и строительства домов. Комиссия обследует территорию и решит, каким образом можно возместить ущерб природе. Работа идёт постоянно. В день в ведомство поступает более 60 обращений граждан. Объём работ предстоит большой: на полную инвентаризацию зеленых насаждений города понадобится несколько лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь