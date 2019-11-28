Все детско-юношеские клубы Севастополя отремонтируют до конца года

На данный момент осталось завершить работы в 17 помещениях из 31.

<!-- -->

Об этом в интервью «Вести ФМ – Севастополь» рассказал начальник Управления по делам молодёжи и спорта Сергей Резниченко. По его словам, с августа, на конец года перенесена сдача в эксплуатацию и самого большого детско-юношеского клуба города – «Молодость». Там пришлось сменить подрядчика.

«В связи с тем, что он нарушил график выполнения работ нам пришлось расторгнуть с ним контракт. Была жалоба в нашу сторону подана, но она была не обоснована поэтому мы расторгли целиком и полностью наши правоотношения. Определенная часть работ уже была выполнена, поэтому пришлось актуализировать сметную документацию, для того чтобы заново выйти на завершение работ по «Молодости». Сейчас проведены конкурсные процедуры, подписан контракт и там работает следующий подрядчик, который в принципе показывает неплохую динамику», – отметил Резниченко.

Он уточнил, что ремонт «Молодости» затрудняют пристройки, которые сделали на крыше детско-юношеского клуба жители многоквартирного дома. Часть из них даже не узаконена. Строения мешают проводить ремонт кровли. Собственников объектов уведомили об ответственности в случае нанесения ущерба государственному имуществу.

Кроме того, Резниченко рассказал, что ребята из детско-юношеских клубов, а это более 3500 человек, теперь смогут заниматься на многофункциональных спортивных полях, где установлены тренажёрные комплексы. Ведомственные объекты передадут Городскому центру социальных и спортивных программ. Ребята смогут тренироваться, проводить соревнования и устраивать различные спортивные праздники, отметил Резниченко.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь