Все лифты Севастополя проверит Ростехнадзор

14 октября 2019     16
Все лифты Севастополя проверит Ростехнадзор

В Севастополе проходит комплексная проверка всего лифтового хозяйства. Ее проводит Ростехнадзор. Об этом вице-губернатор Владимир Базаров сообщил сегодня на аппаратном совещании в правительстве. Врио губернатора города Михаила Развожаева спросил, как выполняется его поручение после инцидента с лифтом в доме №12 на улице Парковой.

В результате неисправности там с третьего этажа рухнул лифт с пассажирами. Владимир Базаров ответил, что причина падения была установлена – неработающий датчик. Сейчас его отремонтировали, и лифт на Парковой работает.

Вице-губернатор подчеркнул, что в первую очередь Ростехнадзор осматривает лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.

“Мы передали в Ростехнадзор перечень всех лифтов, которые есть у нас в городе. Их 1700.  Специалисты планово их проверяют и выдают замечания там, где необходимо”, – сообщил Базаров.

Михаил Развожаев попросил предоставить ему доклад по результатам проверки Ростехнадзором лифтового хозяйства города.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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