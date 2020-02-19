Все образовательные учреждения Крыма проверят на безопасность

Внеплановая проверка связана с задержанием в Керчи подростков, планировавших теракты в образовательных организациях.
«Будет волна проверок по всем образовательным организациям Крыма. Хочу сказать, что на прошлой неделе у нас только прошла такая проверка федерального уровня», – приводит Крыминформ слова министра образования республики Валентины Лаврик.
По её словам, представители министерства выехали в Керчь, чтобы на месте выяснить причины и обстоятельства общественно опасного поведения подростков.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь