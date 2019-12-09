Все потенциально опасные деревья во дворах Севастополя начали вырубать

По поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева проверить все городские дворы на безопасность, управляющие компании обследовали 754 дворовые территории, сообщил сегодня и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Было выявлено около трехсот больших аварийных веток и деревьев, которые могут быть опасны. За неделю шесть аварийных деревьев было ликвидировано. Порубочные листы будем выдавать каждую неделю, определять наиболее опасные, то есть до Нового года планируем устранить все эти нарушения», – пообещал Горлов.

Кроме того, по словам чиновника, заменили аварийные козырьки на подъездах, а на 52 придомовых территориях демонтировали элементы старых лавочек, заборов, в том числе и ветхие бельевые площадки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь