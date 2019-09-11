Все стройки Севастополя ждёт проверка

С 12 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев начнёт объезжать стройплощадки. Об этом было заявлено сегодня на внеплановом заседании городского правительства.

Развожаев напомнил, что сроки реконструкции и ремонта многих объектов уже сорваны, рабочие на них не появляются. Теперь департаменты должны срочно предоставить сведения обо всех стройках города.

«Пока летел в самолёте, возвращаясь из командировки, получил около 30 комментариев по поводу того, что на разных участках, где ведутся работы, у нас там никого нет на объектах. Давайте всё-таки сегодня к вечеру мне по всем нашим действующим объектам перечень ответственных специалистов соответствующих департаментов: кто за каким участкам закреплён, и что там происходит, по мнению ответственных специалистов», – сказал врио губернатора.

А вот приступать к работам подрядчики смогут быстрее. Департамент архитектуры города обязали выдавать техническое заключение в течение не 23 дней – как было ранее, а 10 дней. За это время чиновники должны сверить документы проектировщика о результатах геологических изысканий и топографической съемки с теми сведениями, которые предоставляли ранее другие проектировщики, а также определить, есть ли в зоне объекты специального назначения, которые не смогли бы отобразить на материалах инженерно-геологических изысканий.

«Они получают, разрабатывают проектную документацию на основе сведений об инженерных изысканиях, геологии и предоставляют их в наш адрес для размещения в этом сводном плане в дальнейшем чтобы при градостроительной деятельности последующие учитывали данные сети, коммуникации», – пояснил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.

Ранее «Вести Севастополь» уже сообщали, что проводить топографическую съемку и геологические изыскания обязан проектировщик. Он же должен обращаться за данными о коммуникациях к ресурсоснабжающим организациям. Задача департамента архитектуры состоит только в том, чтобы проверить комплектность документов, правильность их оформления и соответствие друг другу. Тем временем большинство подрядчиков, при срыве сроков указывают именно на ошибки в проектах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь