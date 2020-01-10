Вслед за прожиточным минимумом пенсионера выросла и региональная доплата

В связи с тем, что с 1 января этого года в Севастополе был увеличен прожиточный минимум пенсионера, изменилась и величина доплаты тем пожилым людям, общая сумма материального обеспечения которых не дотягивает до прожиточного минимума. Теперь он равен 9597 рублям.

Эта региональная доплата для неработающих малоимущих пенсионеров была установлена в прошлом году указом президента страны. В Севастополе ее уже получают 13710 человек. Общая сумма выплат из федерального и городского бюджетов составит 31 млн рублей, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела предоставления социальных выплат департамента труда и соцзащиты населения Людмила Воробьева.

Тем пенсионерам, которые получают пенсию на карточку, доплату перечислят 13 января. Тем, кто приходит на почту, – с 4 по 13 января, а с 14-го по 23-е – ее принесут тем, кто получает пенсию на дому.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь