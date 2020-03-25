Вступил в силу приговор в отношении неудавшегося наркоторговца

25 марта 2020     21
Вступил в силу приговор в отношении неудавшегося наркоторговца

Вступил в силу приговор Ленинского районного суда Севастополя в отношении гражданина, совершившего попытку сбыта экстази и амфетамина.

Наркоторговец заказал на одном из запрещенных в Российской Федерации сайтов 200 таблеток экстази и 200 грамм амфетамина для дальнейшего сбыта. Он планировал размещение «закладок» с наркотическими средствами на мысе Фиолент. Кроме этого, в заказе находилось два грамма кокаина для личного употребления осужденного. Севастополец оплатил наркотики криптовалютой.

Сотрудники УФСБ России по Севастополю пресекли деятельность наркоторговца до того, как он успел реализовать свои планы. Злоумышленника задержали на почте, во время получения посылки. Подсудимый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

Суд вынес севастопольцу приговор, по совокупности всех преступлений. Он проведет восемь лет и один месяц в исправительной колонии строгого режима.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве
Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве …


СМИ сообщили о возросшем на $11 млрд состоянии владельца LVMH
СМИ сообщили о возросшем на $11 млрд состоянии владельца LVMH

Состояние главы французской LVMH, в которую входят Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернара Арно выросло на $11 млрд за …


Строительство Инженерной школы завершат к июню
Строительство Инженерной школы завершат к июню

В новой школе на проспекте Античный сейчас ведутся работы по отделке, организации инженерных сетей и благоустройству территории. «Строительная готовность объекта …


Вести Севастополь 25.03.2020
Вести Севастополь 25.03.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Евпатория первой из городов Крыма открыла обсерватор. В каких условиях будут содержать туристов, которые вернулись из-за …


В Севастополе начали ремонтировать улицу Правды
В Севастополе начали ремонтировать улицу Правды

В этом году в Севастополе приведут в порядок 63 километра городских магистралей. Текущий ремонт проводят в рамках национального проекта “Безопасные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты