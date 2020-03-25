Вступил в силу приговор в отношении неудавшегося наркоторговца

Вступил в силу приговор Ленинского районного суда Севастополя в отношении гражданина, совершившего попытку сбыта экстази и амфетамина.

Наркоторговец заказал на одном из запрещенных в Российской Федерации сайтов 200 таблеток экстази и 200 грамм амфетамина для дальнейшего сбыта. Он планировал размещение «закладок» с наркотическими средствами на мысе Фиолент. Кроме этого, в заказе находилось два грамма кокаина для личного употребления осужденного. Севастополец оплатил наркотики криптовалютой.

Сотрудники УФСБ России по Севастополю пресекли деятельность наркоторговца до того, как он успел реализовать свои планы. Злоумышленника задержали на почте, во время получения посылки. Подсудимый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

Суд вынес севастопольцу приговор, по совокупности всех преступлений. Он проведет восемь лет и один месяц в исправительной колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь