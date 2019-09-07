Вторая «Комета-120М» прибыла в Севастополь

7 сентября 2019     24
Вторая «Комета-120М» прибыла в Севастополь

Судно на подводных крыльях начнёт курсировать вдоль крымского побережья в следующем году.

Вторая «Комета-120М» прибыла в порт Севастополя, но на маршрут вдоль крымского побережья судно на подводных крыльях выйдет в 2020 году. Тогда же в город должна прийти третья «Комета».

«Вторую пригнали, сейчас проводятся регламентные работы, и в следующем году её запустят», – приводит ТАСС слова руководителя Севастопольского морского порта Валерия Склярова.

В этом сезоне перевозки пассажиров на «Комете» по маршруту Севастополь – Ялта начались 1 июня.

Проект регулярных скоростных пассажирских перевозок по Азово-Черноморскому морскому бассейну реализует концерн «Калашников» в сотрудничестве с судостроительным заводом «Вымпел» из города Рыбинск, Ярославской области.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополец вернётся домой после четырёх лет ареста на Украине
Севастополец вернётся домой после четырёх лет ареста на Украине

Экс-депутат Горсовета попал в списки на обмен и уже прибыл на территорию России. Севастополец Владимир Галичий провёл 2,5 года в украинском …


Путин и Собянин приехали во Дворец художественной гимнастики
Путин и Собянин приехали во Дворец художественной гимнастики

Президент России Владимир Путин приехал во Дворец художественной гимнастики в московском спорткомплексе «Лужники». Вместе с ним приехал мэр Москвы Сергей …


Россия и Украина обменялись заключенными
Россия и Украина обменялись заключенными

Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными. Об этом сообщает РИА Новости. Завершение процедуры обмена подтвердила уполномоченная по правам человека …


В Коктебеле открылся XI международный фестиваль «Live in Blue bay»
В Коктебеле открылся XI международный фестиваль «Live in Blue bay»

Фестиваль приготовил насыщенную программу для любителей джаза – с 6 по 8 сентября на его трех площадках выступят более сотни …


На всей трассе «Таврида» появятся камеры фиксации ПДД
На всей трассе «Таврида» появятся камеры фиксации ПДД

Установка приборов видеофиксации запланирована на следующий год. В 2020 году на трассе «Таврида», всей протяжённости, будут установлены камеры фиксации нарушений …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты