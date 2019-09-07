Вторая «Комета-120М» прибыла в Севастополь

Судно на подводных крыльях начнёт курсировать вдоль крымского побережья в следующем году.

Вторая «Комета-120М» прибыла в порт Севастополя, но на маршрут вдоль крымского побережья судно на подводных крыльях выйдет в 2020 году. Тогда же в город должна прийти третья «Комета».

«Вторую пригнали, сейчас проводятся регламентные работы, и в следующем году её запустят», – приводит ТАСС слова руководителя Севастопольского морского порта Валерия Склярова.

В этом сезоне перевозки пассажиров на «Комете» по маршруту Севастополь – Ялта начались 1 июня.

Проект регулярных скоростных пассажирских перевозок по Азово-Черноморскому морскому бассейну реализует концерн «Калашников» в сотрудничестве с судостроительным заводом «Вымпел» из города Рыбинск, Ярославской области.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь