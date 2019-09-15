Второй созыв Заксобрания: с какими идеями пришли во власть новые депутаты?

Официальные итоги выборов городская избирательная комиссия огласила в среду. Ещё до первой сессии нового созыва несколько человек отказались от мандатов. Это адмирал Александр Витко, депутаты Государственной Думы Владимир Жириновский и Дмитрий Саблин. Их места заняли другие кандидаты из партийных выборных списков. Во втором созыве местного парламента оказались учитель, журналисты, врач. Какую политику будут проводить как новые, так и хорошо знакомые горожанам депутаты?

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Большинство мест в Законодательном собрании получили члены «Единой России». 8 – по партийному списку, 7 – по одномандатным округам. По 3 мандата – у ЛДПР и КПРФ, по одному – у «Справедливой России» и партии пенсионеров. Еще одно кресло займет победивший на третьем одномандатном округе представитель партии “Зеленые”. Среди 24 депутатов – шесть вошли в городской парламент второй раз.

Представлять интересы избирателей впервые в российском Севастополе предстоит сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимиру Немцеву, главному врачу инфекционной больницы Инге Матяж, бывшим военнослужащим Алексею Климову, Евгению Зубареву и Василию Зубенко, руководителю регионального отделения Росгвардии Сергею Колбину, предпринимателям Сергею Лисейцеву и Вячеславу Камзолову, журналистам Екатерине Бубновой и Антону Пархмоменко, бывшему главе Нахимовского района Михаилу Брицыну. В городском законодательном собрании теперь и два помощника депутатов Госдумы – эти должности они указывали при регистрации в Севизбиркоме – Роман Кияшко и Артем Гордиенко, сотрудник строительной компании Андрей Куринов, бывший начальник инспекции налоговой службы по Ленинскому району Сергей Борисов, педагог Елена Глотова и руководители региональных отделений партий Василий Пархоменко и Евгений Дубовик.

Среди планов “Справедливой России” – разработка законодательного механизма регулирования тарифов ЖКХ, развитие малого и среднего бизнеса, законопроект об отзыве депутатов избирателями, а еще – о городском референдуме.

«Все вопросы, которые волнуют севастопольцев, должны быть вынесены на референдум, – считает Евгений Дубовик. – Копья ломали по вопросу символики города…что еще нужно? Севастопольцы, придите и скажите: вам советский герб или имперский? Пришли, большинство решили так, спорить не надо, потому что севастопольцы так решили».

Вопрос символики уже не раз бурно обсуждался горожанами, а вот привлечь большинство севастопольцев к участию в выборах ни одной из партий не удалось, считает Евгений Дубовик.

«Выборы начались задолго до официального старта, по сути уже с конца прошлого ноября-декабря было понятно, кто в какие игры будет играть, какую позицию занимать и с кем бороться и, в общем-то, эта длительная гонка привлекала внимание севастопольцев практически ежедневно», – говорит председатель регионального отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев.

Такая информационная нагрузка стала причиной того, что политологи и социологи называют “эмоциональным выгоранием”. Философски о результатах выборов и о планах на работу в Законодательном собрании рассуждает и еще один депутат.

«Видимо, в обществе появился запрос на новые лица, люди ожидают каких-то новых свершений, – считает Елена Глотова, представитель партии пенсионеров за социальную справедливость. – Вспомним Аристотеля, который впервые говорил о том, что у человека должно быть 5 чувств, он видимо не предполагал, что будут такие люди как депутаты, потому что у депутатов должно быть еще шестое чувство – это чувство ответственности».

Представители КПРФ, в первую очередь, делают ставку на развитие экономики, насколько это возможно в законодательном поле.

«Надо восстанавливать те предприятия, которые у нас были, которые нужны городу и флоту! В первую очередь, судостроение. Нужно возрождать сельскохозяйственную зону, которая приносила большой доход, – говорит Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания, избранный от КПРФ. – Нужно принятие соответствующего пакета законов, которые бы привлекли сюда инвесторов, которые бы гарантировали им определенные льготы для того, чтобы войти в город Севастополь».

Например, льготы на налог на землю. А еще – снижение транспортного налога, увеличение прожиточного минимума, льготы детям войны. Многие решения новому составу законодательного собрания предстоит решать совместно с исполнительной властью.

«Мы будем стараться консолидировать работу всего законодательного собрания для того, чтобы совместно с исполнительной властью эффективно работать, – уверяет Илья Журавлев, избравшийся депутатом от ЛДПР. – Первым пунктом нашей программы было предложение исполнительной власти реализовать региональную программу благоустройства придомовых территорий, поэтому на это будет направлена наша работа!»

Тема благоустройства есть и в программе “Единой России”. Депутаты от этой партии планируют строить работу исходя из “наказов избирателей”, которые собрали в ходе предвыборной кампании.

«Считаю, что эта программа ляжет в основу подготовки программ комплексного благоустройства территорий, поэтому я рассчитываю на совместную конструктивную работу, на поддержку фракции тех решений, которые мы будем в дискуссии обсуждать и, если будем принимать решения, то быстро переходить от слов к делу», – говорит врио губернатора города Михаил Развожаев.

Именно это, как считают представители, большинства обеспечит качество работы нового состава законодательного собрания. Однако дискуссии все же будут, да и они необходимы, уверены депутаты. Оживленного обсуждения стоит ожидать и в процессе принятия бюджета в ноябре-декабре, и при обсуждении генерального плана, изменений стратегии социально-экономического развития региона. Но какой бы бурной и острой не была дискуссия между парламентариями, главное, чтобы она привела к конструктивному результату.

Вероника Андреева, Сергей Буторин, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь