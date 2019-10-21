Вузы Севастополя возрождают традицию студенческих балов

Сто студентов Севастополя стали участниками общекрымского бала “Морская феерия”. Это реконструкция исторических танцев с соблюдением всех деталей. Белые перчатки, платья в пол и преподаватели на месте жюри. Даже здесь они ставят оценки за выступления и определяют короля и королеву бала. В этом году ими стали Алексей Родович и Анна Романова.

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Еще со школы Влада Ариштович мечтала попасть на бал. Теперь она учится на первом курсе филиала МГУ и надевает любимое красное платье для особого вечера.

«Когда я смотрела на ребят, танцующих вместе, мне тоже очень хотелось принять участие, но были экзамены, и я решила отложить участие на год, – рассказывает Влада. – Бал очень много значит для меня, потому что именно на репетициях я познакомилась со своим молодым человеком».

Найти своего принца помогут танцы XVIII и XIX веков. Два месяца репетиций – и вот студенты уже сами могут давать уроки хореографии.

Площадь паркета – 300 квадратных метров. Конечно, по масштабам это сложно сравнить с тем же Офицерским балом на Михайловской батарее – там танцующие занимают в два раза больше места, однако не стоит забывать, что этот бал студенческий во всех смыслах, ведь даже паркетные доски студенты филиала МГУ с самого утра собирали своими руками.

Первые студенческие балы проходили еще в 1756 году только для слушателей Московского Императорского университета. Сегодня организаторы “Морской феерии” меняют традиции и приглашают на праздник студентов из всех вузов города.

«Идея возникла после первого курса: захотелось создать свое танцевальное направление, свое танцевальное развитие в Севастополе, так как я всю жизнь занимаюсь народными, бальными танцами, – рассказал организатор бала Владимир Корниенко. – Есть идеи, мы над ними активно работаем и будем расширять бал не только в Севастополе, но и в других городах».

Выйти на полонез с нахимовцем, повальсировать с плехановцем и подарить розу физику из СевГУ. У студентов есть 30 композиций, чтобы узнать друг друга поближе. Такая романтика притягивает даже молодых сотрудников университета.

«Севастополь не такой большой город, и все университеты находятся рядом друг с другом. Студенты из разных вузов должны общаться друг с другом. Дружба – это наше все», – считает Константин Сутункин, студент СевГУ.

Конечно, главная интрига – узнать, кто станет королем и королевой бала. Для них волонтеры подготовили отдельный приз – корону.

Если на больших мероприятиях участникам передают одну и ту же корону, то в МГУ каждый год будут покупать новую корону для победителей.

Пускай пока не каждый шаг попадает в такт – об этом никто вспомнит. Зато через несколько лет дома или на работе севастопольские выпускники расскажут о том, что в их студенчестве была сказка.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьев

В сюжете использованы съемки Дениса Кольцова

Источник: Вести.Севастополь