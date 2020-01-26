«Вундерваффе»: трофейные немецкие суда до сих пор служат на Черноморском флоте

Важная дата в календаре Военно-морского флота: 166 лет назад родился последний морской министр Российской империи – адмирал Иван Григорович. Начальник штаба Черноморского флота, руководитель обороны крепости Порт-Артур. Его именем назван один из новейших сторожевых кораблей.

Также 78 лет отметил малый морской танкер “Истра”, который до сих пор на ходу и работает в отряде судов обеспечения. Ростислав Колмагоров изучил его интересную биографию и нашёл ещё одно уцелевшее судно Кригсмарине, которое до сих пор в строю.

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Ганс охраняет “Эльзу”. Этого имени почти не видно под слоями краски, но именно под таким названием теплоход спустили на воду в 1941-м году в немецком Эльмсхорне. Танкер всю войну работал на стороне фашистской Германии, в 1945-м был захвачен англичанами и в 1946-м получил прописку на Черноморском флоте. С тех пор он стал “Истрой” – в честь подмосковной реки. Побывал в Египте, Албании, Греции. В 2014-м году район плавания ограничили внутренним рейдом Севастополя. Далеко в море не пускают из-за коррозии корпуса.

«О списании «Истры» говорили ещё в 80-е годы. Я лично надеюсь в 23-м году пойти в док, отдокуемся и ещё поработаем», – говорит капитан “Истры” Михаил Носиков.

Работа для “непотопляемой Эльзы” найдётся, ведь оборудование до сих пор в исправном состоянии. Много механики и электрики осталось ещё с годов постройки: на табличках затёрли все кресты с загнутыми краями, но надписи на немецком выдают оригинальные запчасти.

«Грузовые насосы остались родные, немецкие, аппаратура включения-выключения тоже родная, – рассказывает Роман Семёнов, старший машинист насосных установок ММТ “Истра”. – Цистерны все родные с тех времён, они покрыты 5-миллиметровым слоем зелёной эмали, что хорошо для жидкостей. Они не вступают в реакцию с металлом, не окисляются».

Подобные технические решения, похоже, и оказались тем самым “вундерваффе” – мифическим и непобедимым супероружием, которое пытались изобрести немцы в годы войны. Ирония судьбы и репарации привели к тому, что сейчас военная техника поддерживает мирную жизнь судов в севастопольских бухтах.

Судно РБК-76

Кроме “Истры” на Черноморском флоте есть ещё одно судно, которое тоже было получено по репарациям и до сих пор на ходу. Увидеть его очень сложно, и целых два месяца мы пытались попасть на борт “РБК-76”.

Капитан рейдового баркаса Юрий Баннов разворачивает чертёж, который распадается в руках. Это примерная эскизировка, оригинальных документов не сохранилось. Про катер известно немного: год постройки – 1942-й, в 1944-м захвачен советскими морями в румынской Констанце. А вот для чего эта самоходная лодка предназначалась изначально, точно неясно.

«У них там был подкласс мелких кораблей боевых, “шнельботы” – для действий в пещерах. У него осадка максимальная – метр кормой. Носом он может выскакивать на берег. Здесь вот можно посадить десантников, на баке – пулемёт», – рассказывает Юрий Баннов, капитан катера “РБК-76”.

“Одноразовый” шнельбот пережил войну и стал незаменимым транспортом на Щитовой станции Черноморского флота. Там ремонтируют корабли-мишени после стрельб на полигоне. Далеко от берега катер не отходит.

«Металл всё-таки стареет, и не рискуют нас отпускать дальше Стрелецкой бухты», – говорит Юрий Баннов.

На баркасе, как и на танкере “Истра” немецкий двигатель давно заменили на советский дизель, более ремонтопригодный. А энергетическая установка может рассказать об истории судна порой больше, чем документы. В балаклавском музее фортификационных сооружений хранится очень редкий экспонат: двигатель трофейной подводной лодки Кригсмарине “Ю-2353”.

Судя по табличкам, блок цилиндров сделан в фашистской Германии, а генератор – в британском Манчестере. Год производства – 1943-й.

«Может быть, англичане заменили. Но тогда возникает вопрос: как это возможно? Генератор, по всей видимости, не должны были создавать под этот проект подводной лодки. А это новый проект подводной лодки был для Германии. Возможно, были поставки и закупки через третьи страны», – выдвигает версии Юрий Тарариев, директор музея фортификационных сооружений.

Этот двигатель после войны сняли с подлодки, и почти 60 лет он использовался в качестве дизель-генератора в одной войсковой части. Почти случайно работники музея спасли агрегат от сдачи в металлолом, и теперь артефакт изучают историки. Они пытаются понять: как в самый разгар войны на секретной немецкой субмарине оказались английские детали.

Ростислав Колмагоров, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь