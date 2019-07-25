Вход в парк "Харакс" в Крыму станет бесплатным

Симферопольская природоохранная прокуратура установила незаконность взимания платы за вход в парк «Харакс» в Гаспре, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.
«Установлено, что приказами генерального директора ФБЛПУ «Санаторий «Днепр» утвержден прейскурант цен на услуги, связанные с посещением парка. Вместе с тем режим охраны парка «Харакский», установленный положением о парке, не предусматривает взимание денежных средств за посещение этой особо охраняемой природной территории», – говорится в сообщении.
Взимая плату за вход в парк сотрудники санатория ограничивали доступ граждан к морю, который по закону должен быть свободным.
Прокурор потребовал директора санатория устранить нарушения и снять все ограничения, не предусмотренные специальным положением об охране парке.
Харакс – это бывший римский военный лагерь, расположенный на мысе Ай-Тодор. Сейчас – это объект культурного наследия, парк имеет федеральное значение и особо охраняется.
Анастасия Лазарева
Фото: karta-krym.com
Источник: Вести.Севастополь