Вход в парк "Харакс" в Крыму станет бесплатным

25 июля 2019     38
Вход в парк "Харакс" в Крыму станет бесплатным

Симферопольская природоохранная прокуратура установила незаконность взимания платы за вход в парк «Харакс» в Гаспре, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

«Установлено, что приказами генерального директора ФБЛПУ «Санаторий «Днепр» утвержден прейскурант цен на услуги, связанные с посещением парка. Вместе с тем режим охраны парка «Харакский», установленный положением о парке, не предусматривает взимание денежных средств за посещение этой особо охраняемой природной территории», – говорится в сообщении.

Взимая плату за вход в парк сотрудники санатория ограничивали доступ граждан к морю, который по закону должен быть свободным.

Прокурор потребовал директора санатория устранить нарушения и снять все ограничения, не предусмотренные специальным положением об охране парке.

Харакс – это бывший римский военный лагерь, расположенный на мысе Ай-Тодор. Сейчас – это объект культурного наследия, парк имеет федеральное значение и особо охраняется.

Анастасия Лазарева

Фото: karta-krym.com

Источник: Вести.Севастополь

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