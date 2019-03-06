8 Марта вход на территорию Херсонеса для всех женщин будет бесплатным

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» поддержал инициативу Министерства культуры России и в Международный женский день 8 Марта вход на территорию для всех женщин сделал бесплатным.

Для свободного прохода 8 марта 2019 года женщинам необходимо просто получить бесплатные билеты на входе.

Участниками акции стали также Эрмитаж, Третьяковская галерея, Всероссийский музей декоративного искусства, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и многие другие центральные и региональные музеи.

Полный список музеев, которые будут работать бесплатно 8 марта — на сайте Министерства культуры РФ.