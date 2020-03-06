ВЦИОМ: Больше половины россиян проголосуют за внесение поправок в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
По данным ВЦИОМ, во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ планируют принять участие 67% россиян. Среди них каждый второй сейчас готов отдать свой голос за предложенные изменения.
Наивысший уровень поддержки гражданами на сегодняшний день получили следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также неделимость территории России (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%), сообщает ВЦИОМ.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь