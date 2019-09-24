ВЦИОМ назвал причины, почему россияне не хотят в Крым

24 сентября 2019     10
ВЦИОМ назвал причины, почему россияне не хотят в Крым

Опрос провели среди 1600 респондентов в 80 регионах России. Они назвали три главные причины, почему не готовы проводить отпуск на Крымском полуострове. Результаты озвучили на пресс-конференции в мультимедийном центре МИА “Россия сегодня”. Об этом пишет портал Новости Крыма. 

24% респондентов ответили, что цена крымского отдыха для них слишком высока. Многие из них обратили внимание на курортный собор, который в Крыму хотят ввести к 2021 году. 

7% участников опроса не устраивает качество туристических и прочих услуг, а также невозможность доступа к российским банковским системам. 

5% высказались о том, что ехать в Крым для них – слишком далеко.

“Среди тех, кто отдыхал в Крыму в этом году, большинство оценили свое материальное положение как хорошее. Чуть меньше респондентов считают, что располагают средними доходами. И совсем небольшая часть – низкими”, – прокомментировал ответы директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

При этом 40% респондентов ответили, что в Крыму отдыхать готовы. Это мнение подтверждают и результаты подсчёта туристов на полуострове.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото yandex.kz

Источник: Вести.Севастополь

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