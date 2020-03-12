ВЦИОМ: 69% россиян готовы проголосовать 22 апреля

12 марта 2020     18
ВЦИОМ: 69% россиян готовы проголосовать 22 апреля

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты проведенного опроса об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

В инициативном всероссийском опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ сообщает о том, что согласно регулярно проводимым исследованиям, наблюдается увеличение уровня осведомленности граждан. На сегодняшний день информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 87% опрошенного населения. О точной дате выборов осведомлена примерно половина информированных россиян. В опросе от 3 марта дату смогли назвать только 37%.  

Увеличилось на три процентных пункта число планирующих принять участие в голосовании. Сегодня уже 69% россиян декларируют свое участие.  64% опрошенных поддержат предложенные изменения в Конституцию РФ. За прошедшую неделю эта доля россиян увеличилась на 22%.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото 14.rodina.news

Источник: Вести.Севастополь

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