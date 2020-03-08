Въезд на Ай-Петри со стороны Соколиного представляет серьёзную опасность

Автомобилисты организовали стихийный проезд на Ай-Петри по опасному участку дороги, мимо бетонных заграждений и запрещающих знаков.

На участке дороги со стороны села Соколиное, сохраняется опасность обвала. Проезд был закрыт из-за оползня, который частично разрушил подпорную стену. На дороге установлены бетонные блоки и запрещающие знаки.

«Спасатели констатируют, что желающие попасть на Ай-Петри организовали стихийный проезд, минуя бетонные ограждения и запрещающие знаки», – рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

В чрезвычайном ведомстве предупреждают, что на плато начинается активное таяние снега, которое может усилить движение грунта на этом участке и вызвать обвал. Сейчас безопасно проехать на Ай-Петри можно со стороны Ялты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь