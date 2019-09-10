Выборы в Госсовет Крыма: обработаны 99,99% бюллетеней

9 сентября 2019     20
Выборы в Госсовет Крыма: обработаны 99,99% бюллетеней

На 50 мест в республиканском парламенте по общерегиональному списку претендовали 421 человек, еще на 25 мест по одномандатным округам – 114, из них 10 – самовыдвиженцы. Таким образом конкурс составил 7 человек на депутатское кресло. 

По итогам голосования в новый созыв Госсовета Крыма войдут представители трех партий: “Единой России”, ЛДПР и КПРФ, сообщил председатель Избиркома РК Михаил Малышев.

По республиканскому списку большинство голосов получила «Единая Россия» – 54,75%. Второе место у ЛДПР – 16,84%, третье у КПРФ – 8,19%.

Остальные партии не смогли преодолеть 5%-ый барьер. «Коммунисты России» набрали лишь 4,03%. У «Справедливой России» – 3,95% голосов, у «Партии Пенсионеров» – 3,63%, у «Родины» – 2,71%, у «Патриотов России» – 0,39%.

Во всех одномандатных округах победили представители «Единой России». В итоге 60 мест из 75 получат представители «Единой России», 10 – ЛДПР, 5 – КПРФ.

Явка избирателей составила 33,28%.

Источник: Вести.Севастополь

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