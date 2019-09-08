Выборы депутатов Заксобрания Севастополя. Текстовая трансляция дня голосования

Сегодня весь день и всю ночь – до объявления первых результатов голосования – на нашем сайте текстовая трансляция хода выборов в депутаты Законодательного собрания Севастополя.

8:20 Один из корреспондентов «Вести – Севастополь» работает на избирательном участке №97, который организован в здании средней школы номер три. К открытию туда пришёл один избиратель.

«Хочу проголосовать! Многие говорят, не надо этого делать, а я отвечаю – нужно! Это просто необходимо!» – рассказала жительница Севастополя Галина Соловьёва.

У избирательного участка в здании гимназии №1 желающих проголосовать к этому часу собралось больше.

8:00 В Севастополе открылись избирательные участки. В городе их 184. На 83 участках установлены камеры видеонаблюдения. Это меньше половины от общего числа пунктов, но показатель выше среднего по стране.

В Севастополе зарегистрированы 316 тысяч избирателей, из них 3 тысячи будут голосовать впервые.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь