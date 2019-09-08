Выборы депутатов Заксобрания Севастополя. Текстовая трансляция дня голосования

8 сентября 2019     51
Выборы депутатов Заксобрания Севастополя

Сегодня весь день и всю ночь – до объявления первых результатов голосования – на нашем сайте текстовая трансляция хода выборов в депутаты Законодательного собрания Севастополя. 

8:20 Один из корреспондентов «Вести – Севастополь» работает на избирательном участке №97, который организован в здании средней школы номер три. К открытию туда пришёл один избиратель. 

«Хочу проголосовать! Многие говорят, не надо этого делать, а я отвечаю – нужно! Это просто необходимо!» – рассказала жительница Севастополя Галина Соловьёва.

 У избирательного участка в здании гимназии №1 желающих проголосовать к этому часу собралось больше.

8:00 В Севастополе открылись избирательные участки. В городе их 184. На 83 участках установлены камеры видеонаблюдения. Это меньше половины от общего числа пунктов, но показатель выше среднего по стране.

В Севастополе зарегистрированы 316 тысяч избирателей, из них 3 тысячи будут голосовать впервые.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Первые казусы на избирательных участках в Севастополе
Первые казусы на избирательных участках в Севастополе

В Севастополе 180 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Глава севизбиркома Сергей Даниленко сообщил сегодня журналистами, что утром два …


В севизбиркоме работает информационный центр
В севизбиркоме работает информационный центр

В целях освещения хода избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва в Единый день голосования 8 сентября 2019 …


На двух избирательных участках Севастополя не заработали КОИБы
На двух избирательных участках Севастополя не заработали КОИБы

Комплексы обработки избирательных бюллетеней не заработали на 2 участках в Гагаринском районе №55 и 59 – туда были направлены технические …


Свыше 118 тысяч кандидатов: в России проходит единый день голосования
Свыше 118 тысяч кандидатов: в России проходит единый день голосования

Уже начинают появляться первые сведения о явке избирателей. Так, в Сахалинской области, где работают 453 избирательных участка, к 15:00 (07:00 мск) …


В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии
В Общественной палате заявили о подкупе избирателей в Бурятии

В социальных сетях обсуждают скупку голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей за Байкал. Об этом «Известиям» заявил член …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты