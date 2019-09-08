Выбракованные бюллетени после голосования уничтожат публично

Перед проведением голосования издательство и типография «Таврида» изготовили дополнительно 222 тысячи избирательных бюллетеней. Это было сделано потому, что напечатанные ранее бюллетени КОИБ-2017 признал бракованным – ширина рамки превышала установленную техническими требованиями. Во избежание провокационных толков о том, что эти бюллетени могут быть использованы для «вбросов» ситуацию прокомментировал глава Севизбиркома Сергей Даниленко.

«На всех участках используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Некоторые бланки накануне не прошли тестирование. Толщина рамки бланка при типографском изготовлении была увеличена. И КОИБы более позднего года выпуска сочли это нарушением и выбраковали эти бланки. Издательство и типография «Таврида» является исполнителем по контракту изготовления бюллетеней. Выбракованные бюллетени были опечатаны, закрыты и перепечатаны заново. Это 111 тысяч по городскому округу и такое же количество по одномандатным округам. До 7 утра дня голосования КОИБы прошли обязательное тестирование. Все бюллетени, которые были выбракованы, сейчас опечатаны и переданы по актам в территориальные избирательные комиссии. Некто считает, что эти бюллетени могут быть использованы для вброса голосов. Утверждаю, что это невозможно. Если КОИБ признал бюллетень бракованным, то он его не прочтёт. Невозможно и перепрограммировать КОИБ. Бюллетени, которые признаны выбракованными находятся в территориальных избирательных комиссиях. Они закрыты. Использовать их невозможно. После проведения голосования они будут уничтожены. Думаю, что мы это сделаем публично», – сказал председатель Севизбиркома.