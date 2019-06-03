Выдающихся севастопольцев наградили Премией города и почетными грамотами

Ко Дню города правительство Севастополя наградило жителей премиями и почетными грамотами.
Премия города присуждается:
В области культуры – мужской вокальный коллектив “Морская душа” ГБУ Культурный комплекс “Корабел”.
В области медицины – Курилов Владимир Викторович – заведующий отделением травматологии и ортопедии “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
В области образования – Мельник Светлана Антоновна – директор ГБОУ СОШ №22 им. Н.А. Острякова
В области физической культуры, спорта и туризма – коллектив ООО “Кандагар-Норд”.
В области журналистики – Микертумова Наталья Робертовна – ведущий редактор редакционного отдела редакции газеты Черноморского флота “Флаг Родины”.
Почётной грамотой ко Дню города награждаются:
Иванова Наталья Дмитриевна – артист балета, ведущий мастер сцены ГАУ культуры Севастополя “Севастопольский театр танца им. В.А. Елизарова”
Климнюк Ирина Геннадьевна – художник-модельер театрального костюма Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.
Марченко Наталья Александровна – начальник отдела маркетинга “Севастопольский театр танца им. В.А. Елизарова”
Сайковская Ирина Николаевна – главный художник художественного персонала Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.
Филиппов Николай Иванович – артист драмы высшей категории Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.
Ко Дню кораблестроения почетной грамотой правительства Севастополя награждается
Почётной грамотой правительства Севастополя награждается Разговоров Фёдор Евлампиевич – слесарь-монтажник 5-горазряда достроечного цеха филиала “Севастопольский морской завод”
Источник: Вести Севастополя