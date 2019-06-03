Выдающихся севастопольцев наградили Премией города и почетными грамотами

3 июня 2019

В области физической культуры, спорта и туризма – коллектив ООО “Кандагар-Норд”.

В области образования – Мельник Светлана Антоновна – директор ГБОУ СОШ №22 им. Н.А. Острякова

В области медицины – Курилов Владимир Викторович – заведующий отделением травматологии и ортопедии “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

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