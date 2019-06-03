Выдающихся севастопольцев наградили Премией города и почетными грамотами

3 июня 2019    
Выдающихся севастопольцев наградили Премией города и почетными грамотами

Ко Дню города правительство Севастополя наградило жителей премиями и почетными грамотами.

Премия города присуждается:

В области культуры – мужской вокальный коллектив “Морская душа” ГБУ Культурный комплекс “Корабел”.

В области медицины – Курилов Владимир Викторович – заведующий отделением травматологии и ортопедии “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

В области образования – Мельник Светлана Антоновна – директор ГБОУ СОШ №22 им. Н.А. Острякова

В области физической культуры, спорта и туризма – коллектив ООО “Кандагар-Норд”.

В области журналистики – Микертумова Наталья Робертовна – ведущий редактор редакционного отдела редакции газеты Черноморского флота “Флаг Родины”.

Почётной грамотой ко Дню города награждаются:

Иванова Наталья Дмитриевна – артист балета, ведущий мастер сцены ГАУ культуры Севастополя “Севастопольский театр танца им. В.А. Елизарова”

Климнюк Ирина Геннадьевна – художник-модельер театрального костюма Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

Марченко Наталья Александровна – начальник отдела маркетинга “Севастопольский театр танца им. В.А. Елизарова”

Сайковская Ирина Николаевна – главный художник художественного персонала Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

Филиппов Николай Иванович – артист драмы высшей категории Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

Ко Дню кораблестроения почетной грамотой правительства Севастополя награждается 

Почётной грамотой правительства Севастополя награждается Разговоров Фёдор Евлампиевич – слесарь-монтажник 5-горазряда достроечного цеха филиала “Севастопольский морской завод”

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя

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