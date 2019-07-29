Вызвать детского врача в Севастополе можно по единому номеру

29 июля 2019     12
Вызвать детского врача в Севастополе можно по единому номеру

Теперь жители Севастополя могут дозвониться до детских поликлиник по единому номеру. В четырех медицинских учреждениях заработал колл-центр, сообщила пресс-служба правительства города в понедельник.

Телефонные номера поменялись у педиатрических отделений первой детской поликлиники при пятой больнице – +7 (978) 254-78-02 с мобильного и 41-71-03 со стационарного.

Операторы отвечают на звонки с 8:00 в будние дни до 19:00 часов и в субботу до 15:00. Они консультируют по расписанию врачей, записывают на прием, принимают вызовы на дом.

фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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