Вынесен приговор виновным в гибели членов экипажа плавкрана

Обвинительный приговор выслушали бывший директор филиала Азово-Черноморского филиала «Морспасслужба Росморречфлота», капитан плавкрана «АСПТР-1» и капитан буксира «Меркурий». Из-за того, что они нарушили правила движения и эксплуатации плавкрана, погибли три человека.

Трагедия произошла 12 октября 2016 года. Плавкран выполнял работы по прокладке труб у поселка Гурзуф, но его вынесло на мель. Судно получило пробоины, были произведены временные ремонтные работы по их латанию. Но, чтобы произвести капитальный ремонт, капитан принял решение отбуксировать плавкран в Севастополь. Буксировка на «Меркурии» была организована ночью, да еще и в шторм. В 3 километрах от замка Ласточкино Гнездо плавкран затонул.

Пять человек экипажа удалось спасти, еще трое пропали без вести. Суд признал их погибшими.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю, в ходе расследования уголовного дела следователи собрали большую доказательственную базу, было проведено более 100 следственных и процессуальных действий, в том числе комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза. В качестве свидетелей и потерпевших по делу проходили больше 50 человек.

Суд приговорил бывшего директора филиала к 3 годам лишения свободы условно с лишением права 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией морского и иного транспорта.

Капитаны плавкрана и буксира приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселения каждый. Приговор вступил в законную силу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь