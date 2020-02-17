Вынесен приговор мужчинам, грабившим почтальонов Симферополя

17 февраля 2020     20
Вынесен приговор мужчинам, грабившим почтальонов Симферополя

Одного из злоумышленников Центральный районный суд Симферополя приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, второго – к шести.

Их осудили по статье 161 УК РФ за открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Мужчины совершили ряд нападений на симферопольских почтальонов и отобрали у них в общей сложности более 479 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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