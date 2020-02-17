Вынесен приговор мужчинам, грабившим почтальонов Симферополя

Одного из злоумышленников Центральный районный суд Симферополя приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, второго – к шести.
Их осудили по статье 161 УК РФ за открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Мужчины совершили ряд нападений на симферопольских почтальонов и отобрали у них в общей сложности более 479 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсий.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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Вести Севастополь 17.02.2020. Выпуск 14:25
Главные темы выпуска: – 160 километров вдоль линии моря. Как укрепить оползни, решают ученые и члены правительства Севастополя. – 31 …
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