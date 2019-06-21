Выпускники Нахимовского училища 2014-2019 будут служить на трёх флотах

Приготовления к торжественной церемонии начались задолго до начала. Идеальные линии и четкий ритм – этот выпуск в зоне особого внимания. 69-ый по счету и пятый в составе России. Здесь сегодня те, кто поступил в ЧВВМУ сразу после Русской весны.

Новые лейтенантские погоны получит и Денис Стахий – его прадед освобождал Крым в 44-ом, а в 2014-ом семья приняла важное решение.

«Моя бабушка рассказывала мне, как прадед воевал, про его боевые заслуги, за что он получил звезду Героя Советского союза, и на этом фоне, на этом подъеме мы приняли решение, что нужно продолжать традиции», – объясняет свой выбор Денис Стахий.

Ритуал каждый год остается неизменным – построение, подъем флагов – и только затем выпускникам вручают погоны – момент, который они ждали пять лет. На родных севастопольских берегах останутся немногие, большая часть юбилейного российского выпуска ЧВВМУ отправляется служить на Тихоокеанский и Северный флоты. Признаются: холода и дальние расстояния не важны, если рядом – теплая поддержка.

«Ничего страшного, это что-то новое, нужно себя попробовать в разных условиях, – рассуждает выпускник ЧВВМУ им. Нахимова Даниил Носенко. – Готов конечно, со мной едет моя верная жена, это моя поддержка и опора».

Новая форма с иголочки, но с непривычки туго застегивается. Важно не только пройти в строю, но и младшим курсам поприветствовать выпускников – этой традиции уже много лет.

В этот же день проходит и церемония освящения кортиков во Владимирском соборе Севастополя – этот символ морского офицера был возвращен совсем недавно, а традиция уже живет. Сегодня многие вспоминают как здесь все начиналось заново, когда над училищем был поднят российский флаг.

«Мне выпало великое счастье командовать подъёмом этого флага. Я впервые приехал в Крым и на протяжении пяти лет прохожу службу именно здесь. А те чувства, которые были тогда – это чувства исторической справедливости, которая свершилась. И я был уверен, что делается все правильно, все получится! Так оно и вышло», – не скрывает своей радости начальник ЧВВМУ им. П.С. Нахимова Александр Гринкевич.

Совсем немного времени остается, чтобы побыть рядом с теми, чью поддержку выпускники будут чувствовать всегда.

Ксения Егорова, Антон Терешкин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь