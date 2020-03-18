Выпускники 2014 года вспоминают, как выбирали между российскими и украинскими вузами

В преддверии годовщины воссоединения Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос жителей Севастополя и Республики Крым. Согласно его результатам и шесть лет спустя абсолютное большинство крымчан и севастопольцев – 90% – уверены в правильности своего решения. 72% участников опроса в Крыму и 67% в Севастополе утверждают, что воссоединение положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи. Но многие даже не догадывались как может сложиться эта жизнь. Более двух тысяч выпускников в 2014 году выбирали будущую профессию. Какие изменения в их жизнь внёс референдум?

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Юлия Цокало покоряет новые вершины. Профессионально занимается альпинизмом, заканчивает обучение в университете и уже работает по специальности. Остаться на полуострове она решила 18 марта 2014 года, когда Крым и Севастополь вошли в состав России. Несмотря на то, что к поступлению в Харьковский университет, готовилась три года. О той весне и спустя шесть лет вспоминает с волнением.

«Она заставила принять решение, что ты будешь делать в дальнейшем, что тебе понадобится в жизни, заставила понять, что ты уже не ребенок, и ты должен сделать шаг в своём направлении», – вспоминает Юлия.

В мае последние звонки прозвенели в 64 школах города. В 2014 году все выпускники получили по два аттестата: российского и украинского образца. Каким воспользоваться и где продолжать обучение? Этот непростой выбор должны были сделать 2524 школьника. Для каждого из них это был первый шаг во взрослую жизнь.

Психолог центра Экстренной медицинской помощи МЧС России, а в 2014-ом тоже выпускница Татьяна Голомидова в своем решении тогда не сомневалась.

«На этот счет я не думала, не выбирала: у меня все мои родственники, все мои близкие и друзья находятся в Севастополе, – рассказала Татьяна. – На тот момент было очень сильное волнение, потому что мы до последнего не знали, будем ли мы сдавать ЗНО, будем сдавать ЕГЭ или вступительные экзамены, и было непонятно, к чему готовиться».

ЕГЭ сдавать не пришлось, с экзаменами справилась на “отлично”, а вузы по всей России зарезервировали для школьников из новых субъектов страны бюджетные места.

Действовать уверено и слажено в любой ситуации. Сегодня Татьяна учит этому добровольцев психологического отряда МЧС России. Она рядом с пострадавшими во время катастроф и стихийных бедствий: когда помощь нужна больше всего, но ждать ее не от кого. За 6 лет их жизнь, жизнь полуострова и страны изменилась, но наши героини уверены: в год, когда пришлось принять сразу два, возможно, самых важных решения в жизни, они выбрали верную дорогу.

Алена Давыдова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь