Выпущена первая партия вина «Крымский мост»

Первая партия сувенирной серии «Крымский мост» сошла с конвейера «Массандры». В честь известного на весь мир сооружения завод выпустил вино «Мускат белый Красного камня» под новой этикеткой.

К розливу под этой же маркой готовится также «Херес Массандра». В декабре к полному открытию Крымского моста продукция отправится в торговые сети.

В проекте, посвященном «Крымскому мосту», участвуют пять предприятий. Три кубанских изготовят по 19 тысяч бутылок каждый, два крымских – в сумме 19 тысяч. Цифра символичная – 19 км – это протяженность моста. На этикетках будет изображен главный участок сооружения с судоходными арками.

Старт продаж запланирован на 24 декабря, так что приобрести коллекционное вино можно будет к новогоднему столу.

Вести ФМ – Севастополь

Фото пресс-центра Крымский мост

Источник: Вести.Севастополь