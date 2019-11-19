Выпущена первая партия вина «Крымский мост»

19 ноября 2019     10
Выпущена первая партия вина «Крымский мост»

Первая партия сувенирной серии «Крымский мост» сошла с конвейера «Массандры». В честь известного на весь мир сооружения завод выпустил вино «Мускат белый Красного камня» под новой этикеткой. 

К розливу под этой же маркой готовится также «Херес Массандра». В декабре к полному открытию Крымского моста продукция отправится в торговые сети.  

В проекте, посвященном «Крымскому мосту», участвуют пять предприятий. Три кубанских изготовят по 19 тысяч бутылок каждый, два крымских – в сумме 19 тысяч. Цифра символичная – 19 км – это протяженность моста. На этикетках будет изображен главный участок сооружения с судоходными арками.

Старт продаж запланирован на 24 декабря, так что приобрести коллекционное вино можно будет к новогоднему столу.

Вести ФМ – Севастополь

Фото пресс-центра Крымский мост

Источник: Вести.Севастополь

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