Вырубка крымской сосны остановлена по решению Аксенова

Правоохранители и учреждения Министерства экологии республики усилят контроль в этой сфере.
«С 18 декабря остановлена вырубка сосны крымской. Решение принято, в том числе в связи с обращениями граждан, которые указывают на факты незаконной вырубки», – написал глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Он уточнил, что запланированы мероприятия по восстановлению посадок крымской сосны. В ближайшее время начнётся озеленение в районе посёлка Аэрофлотский.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь