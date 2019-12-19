Вырубка крымской сосны остановлена по решению Аксенова

Он уточнил, что запланированы мероприятия по восстановлению посадок крымской сосны. В ближайшее время начнётся озеленение в районе посёлка Аэрофлотский.

«С 18 декабря остановлена вырубка сосны крымской. Решение принято, в том числе в связи с обращениями граждан, которые указывают на факты незаконной вырубки», – написал глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Правоохранители и учреждения Министерства экологии республики усилят контроль в этой сфере.

Вырубка крымской сосны остановлена по решению Аксенова Правоохранители и учреждения Министерства экологии республики усилят контроль в этой сфере. «С 18 декабря остановлена вырубка сосны крымской. Решение принято, …



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