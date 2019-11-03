Высадить деревья в средневековой усадьбе Локо Чимбали помогли горожане

3 ноября 2019     31
Высадить деревья в средневековой усадьбе Локо Чимбали помогли горожане

При средневековой усадьбе Локо Чимбали в историческом парке “Федюхины высоты” появится свой сад и огород с лечебными травами. Там высадили 159 растений.

По словам Ольги Глуховой, PR-директора Парка живой истории «Федюхины высоты», для озеленения усадьбы специально пригласили всех желающих помочь. Центральным деревом станет шелковица – реконструкторы посадили достаточно большое дерево и надеются, что оно приживется.

Также высадили итальянскую сосну, виноград, инжир, айву, алычу, орех, грушу. Теперь в усадьбе будет розарий, окруженный самшитом, и аптекарский огород с лечебными травами: чабрецом, мелиссой, фенхелем, пижмой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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