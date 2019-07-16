Высокотехнологичная медицинская помощь в Севастополе стала доступнее

Фонд обязательного медицинского страхования подвел итоги пятилетней работы в Севастополе. По сравнению с 2018 годом, финансирование лечения онкологических заболеваний увеличилось в 2 раза – на 237 млн рублей и составило 475 млн.

«В первую очередь эти средства нацелены на улучшение качества химиотерапевтического лечения. Чтобы использовать более современные, дорогостоящие препараты», – подчеркнул заместитель председателя ФОМС Юрий Нечепоренко.

Стала доступнее система оказания высокотехнологичной медицинской помощи по кардиологическому профилю, в областях ортопедии и травматологии. Как отметил Юрий Нечепоренко, прорабатывается вопрос введения операций по трансплантации почки. По словам председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой, город за кратчайшие сроки сумел организовать систему финансирования и обеспечения здравоохранения, которую другие регионы формировали четверть века.

Анастасия Лазарева

Фото сайта “Комсомольской правды в Крыму”

Источник: Вести.Севастополь