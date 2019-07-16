Высокотехнологичная медицинская помощь в Севастополе стала доступнее

16 июля 2019     22
Высокотехнологичная медицинская помощь в Севастополе стала доступнее

Фонд обязательного медицинского страхования подвел итоги пятилетней работы в Севастополе. По сравнению с 2018 годом, финансирование лечения онкологических заболеваний увеличилось в 2 раза – на 237 млн рублей и составило 475 млн.

«В первую очередь эти средства нацелены на улучшение качества химиотерапевтического лечения. Чтобы использовать более современные, дорогостоящие препараты», – подчеркнул заместитель председателя ФОМС Юрий Нечепоренко.

Стала доступнее система оказания высокотехнологичной медицинской помощи по кардиологическому профилю, в областях ортопедии и травматологии. Как отметил Юрий Нечепоренко, прорабатывается вопрос введения операций по трансплантации почки. По словам председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой, город за кратчайшие сроки сумел организовать систему финансирования и обеспечения здравоохранения, которую другие регионы формировали четверть века.

Анастасия Лазарева

Фото сайта “Комсомольской правды в Крыму”

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Кафу испытывает финансовые проблемы
Кафу испытывает финансовые проблемы

Бывший защитник «Ромы», «Милана» и сборной Бразилии по футболу Кафу находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов. «Это моя проблема. …


Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников – коммунист или либерал-демократ?
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников – коммунист или либерал-демократ?

28 июля 2016 года указом президента РФ Дмитрий Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. В единый день голосования 10 сентября 2017 …


Как Чалый стал «полукоммунистом» или кто стоит за «Коммунистами России»?
Как Чалый стал «полукоммунистом» или кто стоит за «Коммунистами России»?

Взаявлении об отказе выдвигать свою кандидатуру на выборы в Заксобрание Севастополя по 8-му округу Алексей Чалый сделал ряд громких и грязных заявлений …


Высокотехнологичная медицинская помощь в Севастополе стала доступнее
Высокотехнологичная медицинская помощь в Севастополе стала доступнее

Фонд обязательного медицинского страхования подвел итоги пятилетней работы в Севастополе. По сравнению с 2018 годом, финансирование лечения онкологических заболеваний увеличилось …


Ростовский театр представил севастопольцам «Женитьбу» Гоголя
Ростовский театр представил севастопольцам «Женитьбу» Гоголя

Ростовский академический театр имени Горького приехал на гастроли в Севастополь. Актеры показали здесь всего один спектакль – “Женитьба” по пьесе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты