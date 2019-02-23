На Высоте Героев почтили память Ивана Семеновича Пьянзина

17 февраля 2019 года сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе приняли участие в митинге, посвященном 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза старшего лейтенанта Ивана Семеновича Пьянзина.

Мероприятие проходило на Высоте Героев – на позиции 365-й зенитной батареи, расположенной в районе железнодорожной станции Мекензиевы горы (высота 60.0). Его организаторами выступили Региональная общественная организация «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг» и региональное отделение Российского военно-исторического общества в городе Севастополе. В митинге участвовали заместитель председателя Законодательного Собрания города Севастополя Александр Кулагин, директор ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» Николай Мусиенко, председатель РОО СОПО «Долг» Марина Гавриленко, председатель Севастопольской региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец, председатель Общественного совета федерального партийного проекта «Старшее поколение» Константин Кржеминский, председатель Совета ветеранов сухопутных войск, участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны Виктор Субботин, военнослужащие МО РФ, ветераны, кадеты, поисковики, члены общественных организаций, учащиеся школ города.

Директор Музея Николай Мусиенко призвал подрастающее поколение быть достойными подвигов защитников Отечества, таких как Иван Пьянзин. После торжественного возложения цветов к памятнику защитникам 365-й зенитной батареи присутствующие ознакомились с предметами, найденными при поисковых работах на позициях батареи, образцами современного вооружения, попробовали солдатскую кашу из полевой кухни.

На фото И.С. Пьянзин и его сослуживцы. 1939 год. Фото предоставлено музеем Черноморского флота г. Севастополя