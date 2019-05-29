Выставка военно-морского вооружения прошла в Севастополе

Сегодня в Севастополе прошла выставка военно-морского вооружения. В ней участвовали патрульный катер типа “Раптор” и новейшие корабли Черноморского флота – фрегат “Адмирал Макаров” и малый ракетный корабль “Вышний Волочёк”. Он вошёл в состав флота в прошлом году, и уже выполнял задачи в Средиземном море.

«Западные партнёры дали ему прозвище “Морской убийца”, потому что у них аналогов таких кораблей нет. Корабль может наносить ракетные удары, находясь на территории моря и находясь также в территории рек», – говорит Андрей Александров, командир зенитно-ракетной батареи малого ракетного корабля “Вышний Волочёк”.

Корабли были открыты для посещения на причале “Минная стенка” в Южной бухте. Военные моряки отмечают большой интерес к вооружению и возможностям боевых кораблей. Среди гостей сегодня и участники морского бизнес-форума.

Источник: Вести Севастополя