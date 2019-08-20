Выставка "Защитникам русской земли" открылась в аэропорту Симферополя

20 августа 2019     19
Выставка "Защитникам русской земли" открылась в аэропорту Симферополя

В симферопольском аэропорту открылась выставка скульптур “Защитникам русской земли”, сообщила пресс-служба аэропорта во вторник.

На выставке представлено 18 скульптур из мрамора и бронзы заслуженного художника России Романа Фашаяна. Все они посвящены выдающимся соотечественникам и героическим эпизодам истории страны.

Также в холле аэропорта будут экспонироваться картины учащихся московской детской художественной школы, посвященные военной теме.

Выставка продлиться до 20 сентября.

Источник: Вести.Севастополь

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