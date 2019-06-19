Выставка "Культурное наследие ЮБК и его хранители" откроется в Крыму

Открытие выставки фоторабот “Культурное наследие Южного берега Крыма и его хранители” состоится 20 июня в 14:00 в Воронцовском дворце, сообщила пресс-служба Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Выставка будет представлена в зале «Под платаном». Посетителям будет представлена биеннале фоторабот, созданная в тандеме популярного французского фотографа знаменитостей Брижит Лакомб, главного фотографа Эримитажа Юрия Молодковца.

В дополнение к фотовыставке 20 июня состоится демонстрация фильма французского режиссёра Мариан Лакомб.

Предваряя открытие выставки в 12:00 в музее-заповеднике пройдет круглый стол на тему «Культурный ландшафт Южного берега Крыма: перспективы особого охранного статуса». Участие в нем примут ведущие специалисты в области культуры, образования и науки, экспертов ЮНЭСКО, РАН, а также представителей музейного сообщества Российской Федерации и Республики Крым.

В рамках круглого стола пройдет выступление композитора-импровизатора из Германии Александра Пушкина, а также презентация книги «Южный берег Крыма. Материалы к описанию культурного ландшафта».

Источник: Вести.Севастополь