Выставка о культуре малочисленных народов открылась в Симферополе

2 ноября 2019     12
Выставка о культуре малочисленных народов открылась в Симферополе

Информационная выставка «Единство народов России», открылась на площади Ленина в Симферополе, сообщает Крыминформ.

«В преддверие праздника мы установили тематическую выставку, организованную совместно министерством внутренней политики, информации и связи Крыма с Русским географическим обществом», – рассказал в эфире «Крым24» и.о. министра Сергей Зырянов.

Экспозиция посвящена культуре и быту малочисленных народов России. Здесь же представлены и малые народы Крыма: караимы, крымчаки. В рамках выставки открыта тематическая фотозона.Мероприятие завершится 30 ноября 2019 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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