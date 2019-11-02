Выставка о культуре малочисленных народов открылась в Симферополе

Экспозиция посвящена культуре и быту малочисленных народов России. Здесь же представлены и малые народы Крыма: караимы, крымчаки. В рамках выставки открыта тематическая фотозона.Мероприятие завершится 30 ноября 2019 года.

«В преддверие праздника мы установили тематическую выставку, организованную совместно министерством внутренней политики, информации и связи Крыма с Русским географическим обществом», – рассказал в эфире «Крым24» и.о. министра Сергей Зырянов.

Информационная выставка «Единство народов России», открылась на площади Ленина в Симферополе, сообщает Крыминформ.

Выставка о культуре малочисленных народов открылась в Симферополе Информационная выставка «Единство народов России», открылась на площади Ленина в Симферополе, сообщает Крыминформ. «В преддверие праздника мы установили тематическую выставку, …



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