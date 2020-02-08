Выставка, посвященная Крымскому мосту, открылась в Москве в день науки

8 февраля 2020     14
Выставка, посвященная Крымскому мосту, открылась в Москве в день науки

Сегодня в День российской науки в Москве в Доме ученых им. А.П. Александрова открылась выставка “Крымский мост – воплощенная мечта”.

Это работы крымских и московских художников, которые запечатлели все этапы возведения грандиозного инженерного и архитектурного сооружения, которое считают символом воссоединения Крыма с Россией.

«Именно это сооружение объединяет в себе все современные достижения учёных», – сказал на открытии выставки президент НИЦ “Курчатовский институт” Михаил Ковальчук.

Увидеть экспозицию своими глазами приехали министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме выставки, их познакомили с научно-исследовательской и технологической инфраструктурой Курчатовского института. Для министров это был первый визит в крупнейший национальный исследовательский центр.

 

Как сообщает пресс-служба института, гости осмотрели мегаустановки и научные лаборатории: специализированный источник синхротронного излучения КИСИ-Курчатов, новейший токамак Т15, лаборатории медико-биологического комплекса, а также расписались в книге почетных гостей в мемориальном доме Игоря Васильевича Курчатова – основателя и первого директора института.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-центра НИЦ “Курчатовский институт”

Источник: Вести.Севастополь

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