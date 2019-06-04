Выставка садовых роз откроется в Никитском ботаническом саду

4 июня 2019     8
Выставка садовых роз откроется в Никитском ботаническом саду

В Никитском ботаническом саду открывается выставка садовых роз. Их селекцию ботаники сада ведут уже почти два века. За это время учёные создали больше ста отечественных сортов. Некоторые стали всемирно известны и отмечены наградами на международных конкурсах в Италии и Германии. Селекция продолжается и сегодня.

«Я только что узнала, что два авторских свидетельства на два новых сорта розы уже мне пришли. Это «Алушта» и «Крымское ожерелье», – сказала Зинаида Клименко, главный научный сотрудник лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада.

Среди недавно выведенных – розы, способные цвести с марта по декабрь. Гости выставки увидят и розы французской селекции, подаренные Никитскому ботаническому саду.

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Выставка садовых роз откроется в Никитском ботаническом саду
Выставка садовых роз откроется в Никитском ботаническом саду

В Никитском ботаническом саду открывается выставка садовых роз. Их селекцию ботаники сада ведут уже почти два века. За это время …


Приём Натальи Поклонской пройдёт в Севастополе
Приём Натальи Поклонской пройдёт в Севастополе

6 июня в Севастополе пройдёт личный приём депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. …


Португалия конфисковала кокаин из Бразилии на 49 миллионов долларов
Португалия конфисковала кокаин из Бразилии на 49 миллионов долларов

Португальская полиция арестовала семь человек, которые пытались ввезти в страну кокаин из Бразилии на сумму около 49 миллионов долларов, сообщает …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info