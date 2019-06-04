Выставка садовых роз откроется в Никитском ботаническом саду

В Никитском ботаническом саду открывается выставка садовых роз. Их селекцию ботаники сада ведут уже почти два века. За это время учёные создали больше ста отечественных сортов. Некоторые стали всемирно известны и отмечены наградами на международных конкурсах в Италии и Германии. Селекция продолжается и сегодня.

«Я только что узнала, что два авторских свидетельства на два новых сорта розы уже мне пришли. Это «Алушта» и «Крымское ожерелье», – сказала Зинаида Клименко, главный научный сотрудник лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада.

Среди недавно выведенных – розы, способные цвести с марта по декабрь. Гости выставки увидят и розы французской селекции, подаренные Никитскому ботаническому саду.

Источник: Вести Севастополя