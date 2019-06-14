Выставка "Севастополь на старой открытке" открылась в "Муссоне"

14 июня 2019     7
Выставка "Севастополь на старой открытке" открылась в "Муссоне"

“Севастополь на старой открытке”. Выставку с таким названием открыли ко дню города в информационном супермаркете “Атриум”. Все желающие могут посмотреть, как выглядел Севастополь в конце XIX – начале XX веков.

Еще одна часть экспозиции – фотографии жителей города вековой давности. Многие из них – из семейных архивов горожан или приобретены на аукционах. Часть коллекционеры нашли в Болгарии, Венгрии, Германии, Франции и даже Австралии.

«Очень интересно посмотреть, каким Севастополь был в начале ХХ века: не по экрану монитора, а просто подойти и посмотреть. Вот открытка, на ней что-то написано на русском языке, на французском, ведь Севастополь посещало огромное количество людей в начале ХХ века. Вообще красивые виды Севастополя, некоторые из них сегодня не сохранились», – сказал Вадим Прокопенков, председатель исторического клуба “Севастополь Таврический”.

«Мне очень нравится изображения Большой Морской, на ней город предстает таким высоким белокаменным европейским городом, который впечатляет. Смотришь на открытку и тебе хочется жить в этом городе и ты рад, что живешь в этом городе» , – говорит Ирина Кузьмичева, координатор проектов исторического клуба “Севастополь Таврический”.

Организаторы выставки подготовили и наборы переизданных старых открыток. И сюжеты, собранные из старинных фотографий, которые демонстрируются под музыку. Экспозиция будет работать до 16 июня.

Источник: Вести Севастополя

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