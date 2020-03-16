Выставку, посвященную Антарктиде, увидят курсанты ЧВВМУ им. Нахимова

Сегодня в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова Минобороны России открывается фотовыставка «Аристократы морей». В училище ее перевезли с Константиновской батареи, где она пробыла полтора месяца.

Фотовыставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Федора Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставку подготовило Морское фотографическое собрание.

В экспозиции можно увидеть фотографии трех самых знаменитых парусников России. В честь знаменательных юбилеев барк «Седов» и фрегат «Паллада» вышли в кругосветное плавание, а барк «Крузенштерн» совершает трансатлантический переход и после майских праздников зайдет в Севастополь.

Как говорят организаторы выставки, они создавали ее не только, чтобы отдать дань памяти великим историческим событиям, но и подарить мечту о море тем, кому не довелось ходить в дальние плавания, и воспоминания тем, чья жизнь связана с кораблями.

Кроме российских городов, выставка экспонируется в Берлине, Праге, Барселоне, Таррагоне, Сеговии, Гранаде, Ушуайе и Лиссабоне.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Росрыболовства

Источник: Вести.Севастополь