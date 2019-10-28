Высшие награды конкурса им. Голицына получили севастопольские виноделы

Массандра впервые приняла у себя участников Всероссийского саммита виноделов. В Крым приехали не только российские производители, но и эксперты международного уровня. В течение двух дней они обсуждали положения нового – пока еще непринятого – федерального закона о виноградарстве и виноделии и дегустировали вина, которые участвовали в первом международном конкурсе имени Льва Голицына.

Небольшой зал заводского клуба заполнен до отказа. В дискуссии участвовали руководители винодельческих предприятий, политики, депутаты, эксперты. Главный вопрос, который волнует участников саммита, – принятие закона о виноградарстве и виноделии. Его проект полгода назад был внесён на рассмотрение в Государственную Думу, но многие статьи до сих пор подвергаются критике. Хотя, по мнению виноделов, есть довольно простые решения.

«Есть винодельческие страны, в которых историей прописаны законы о винограде и о вине, которые очень жёстко регулируют рынок любой винодельческой страны. Надо просто взять то, что есть хорошего на западе, внедрить его на наш российский рынок», – говорит Александр Кретов, управляющий акционер винной группы компаний “Ариант” из Краснодарского края.

В любой винодельческой стране мира приоритет отдаётся своему производителю. Импорт жёстко регулируется, в первую очередь, по качественным показателям. В Российской Федерации импортёры чувствуют себя намного свободней, как следствие – обилие продукции, которую вином назвать сложно, говорят эксперты. То, что им действительно является, участники саммита представили на первом международном конкурсе имени Льва Голицина.

«На самом деле решаются важные задачи – это обсуждение закона, который все прочитали вдоль и поперёк, написали свои замечания, – говорит Елена Костенко, генеральный директор агрофирмы “Золотая балка”. – Прекрасный повод поучаствовать в дегустационном конкурсе и понять свою силу. То есть мы всегда за развитие!» «Конкурс является абсолютно закрытым. Мы не знаем ни сорт винограда, из которого делается вино, ни его тип. Всё, что мы получаем, это только код, – рассказывает Оз Кларк, член жюри международного конкурса имени Льва Голицина, приехавший из Великобритании. – Если говорить о конкурсе в целом, то это очень хорошее мероприятие, потому что оно стимулирует производителей развиваться и, в том числе, работать в развитии стилистики своего региона».

Вино должно быть вне политики – уверены зарубежные гости, которые приехали на саммит в российский Крым. Среди них Джон Салви – признанный мировой эксперт в области виноделия.

«Россия сейчас вкладывает огромные средства в Крым. Развитие идет невероятными темпами. Перемены заметны, – констатирует Джон Салви. – Некоторые виноградники, выращенные за последние несколько лет, дают замечательное, отличное вино!»

20 стран, 70 предприятий, 400 образцов вина. Конкурсная дегустация длилась два дня. Экспертам пришлось принимать непростые решения. Но в итоге три высшие награды – кубки Льва Голицина – достались севастопольским виноделам.

Среди предприятий, чья винодельческая история исчисляется десятилетиями, кампанию на конкурсном пьедестале «Золотой балке» составил завод «Инкерман».

«Это вино, которым мы гордимся. Это наш «Рислинг Алькадар» – выдержанное вино урожая 1975 года. Это вино, которое я закладывала, когда пришла молоденькой девчонкой на предприятие», – говорит генеральный директор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук.

В числе призёров конкурса и молодые винодельческие предприятия Севастополя. Три медали получила “Усадьба Графская балка”, а лучшим красным вином России признан напиток винодельни “Бельбек”.

«К удаче всегда надо приложить труд. Это «беспокойная» награда в том плане, что если ты заявился на такую награду, то твои вина в дальнейшем должны быть на хорошем уровне», – считает владелец винодельни Сергей Бескоровайный.

Хороший уровень простимулируют и изменения в действующем законодательстве, уверен Сергей Бескоровайный. На саммите в Массандре он представлял не только своё предприятие, но и Севастопольскую Ассоциацию виноградарей и виноделов. Её участники тоже работали над поправками в закон, утверждающий новые правила ведения виноградарства и виноделия, и рассчитывают, что он будет принят до конца года.

Андрей Поперечнюк, Сергей Буторин, Анастасия Пипенко

Источник: Вести.Севастополь