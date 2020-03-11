Вышла первая в истории Крыма книга с туристскими песнями

Севастопольское издательство «Альбатрос» выпустило книгу севастопольского поэта Владимира Губанова под названием «Владимир Губанов. С гитарой у костра». Книга содержит тексты 21 туристской песни и 17 рассказов.

Владимир Губанов не новичок в литературе. Ранее выходили в свет его сборники стихов: «Песни севастопольских дворов» (2009 г., в рамках принятой городскими властями Севастополя программы поддержки русского языка), на средства автора выпускались книги «Речитатив» (2010 г.) и «Перекрёсток ветров» (2019 г.).

«Владимир Губанов. С гитарой у костра» — первая книга барда, официально выпущенная по инициативе издательства (108 страниц, твёрдая обложка), в которой он выступил не только в качестве автора песен, но и как прозаик. Помимо туристских песен о Крыме книжная новинка содержит рассказы и эссе. Текст каждой песни в книге сопровождают ноты с обозначением аккордов для 6-струнной гитары, что делает издание особо ценным для любителей авторской песни.

Также следует отметить, что книга «Владимир Губанов. С гитарой у костра» — это первое в истории российского Крыма издание с туристскими песнями на крымскую тематику, с песнями, которые посвящены достопримечательностям полуострова. Об эксклюзивности книги говорят названия вокальных произведений: «Ай-Петри», «Ласпи», «Вековая ладонь Чатырдага», «На Мангупе туман», «Привал у подножия Демерджи», «Фиолетовый мыс Айя», «Фиолентовская элегия».

При подготовке книги издательство «Альбатрос» проявило немалую выдумку и изобретательность. Так, книга открывается картой Крыма, на которой отмечены географические места, которым посвящены песни. Что очень ценно для любителей петь у туристического костра, книга завершается аппликатурой используемых гитарных аккордов. И наконец, в книге опубликован QR-код, с помощью которого можно в режиме online послушать в интернете и скачать несколько туристских песен В. Губанова.

Автор книги и издатель уверены, что их совместный труд — книга «Владимир Губанов. С гитарой у костра» — вызовет большой интерес у любителей авторской песни, туристов, жителей и гостей Крыма.

Книга «Владимир Губанов. С гитарой у костра» поступила в книжные магазины Севастополя.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Владимир Губанов — севастопольский журналист, корреспондент «Севастопольских известий».

Песни В. Губанова звучат на радио и телевидении, стихи публикуются в различных газетах и поэтических альманахах. В 2013 г. стихи В. Губанова публиковались в литературном журнале «Радуга» (Украина). Некоторые песни этого автора можно услышать в репертуаре отечественных исполнителей, а также исполнителей, культивирующих русскую авторскую песню за рубежом, например, в США.

Победитель фестивалей авторской песни «Чатырдаг‑2008» и «Чатырдаг‑2013» в номинации «Автор», лауреат фестивалей «Зимняя Ялта‑1987», «Зурбаган» и др. В дискографии барда — CD-альбомы «Владимир Губанов. Избранное (1974‑2009)», «Владимир Губанов. 25 песен. Видео-DVD», «Второй круг (2010)», аудиокниги стихов «Речитатив» и «Прогулки по Зурбагану».

Лауреат конкурса «Общественное признание» (г. Севастополь).

В мае 2014 г., согласно Указу Главы Российского Императорского Дома Е. И. В. Великой Княгини Государыни Марии Владимировны, Владимиру Губанову вручили Императорскую медаль «Юбилей Всенародного Подвига. 1613‑2013».

В настоящий момент любителям туристских песен предоставляется возможность скачать из интернета записи нескольких песен из книги «Владимир Губанов. Песни у костра»: «Ай-Петри», «Вековая ладонь Чатырдага», «Перламутровый прибой», «Оптимистическая», «На Мангупе туман». Ссылка для скачивания: https://yadi.sk/d/H-U7fUBYXHxHsQ

Телефоны для справок

Издательство «Альбатрос» +7 978 763-61-43

Владимир Губанов +7 978 736 14 76