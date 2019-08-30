"Вышний Волочёк" впервые выполнил пуск ракеты "Калибр" в акватории Чёрного моря

30 августа 2019     24
"Вышний Волочёк" впервые выполнил пуск ракеты "Калибр" в акватории Чёрного моря

Крылатая ракета поразила условного противника в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного округа. В них принимают участие более восьми тысяч военнослужащих и двухсот единиц техники, в том числе 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Вечером два малых ракетных корабля “Вышний Волочёк” и “Орехово-Зуево” выходят из Севастопольской бухты и берут курс к месту проведения учений. Одновременно с этим происходит перекрытие акватории: другие корабли, суда обеспечения и самолёты морской авиации Черноморского флота в целях безопасности блокируют полигон площадью почти три тысячи квадратных миль. После ночного похода экипажи готовы к выполнению задач.

Малые ракетные корабли этого класса изначально проектировались для охраны и защиты экономической зоны страны, но практическое применение в Каспийском и Средиземном морях по целям в Сирии показало, что возможности боевой техники намного шире.

«Особенностью кораблей данного проекта является то, что их называют кораблями 21 века. Оснащены самым новейшим оборудованием. Всё, что есть новое, всё у нас», – говорит Тимур Зеленский, командир штурманской части МРК “Орехово-Зуево”.

Корабль вооружён пулемётами и артиллерийскими установками, но главное – установка вертикального пуска на восемь крылатых ракет. Их точные технические характеристики до сих пор держатся в секрете, но военные эксперты полагают, что дальность полета ракеты составляет от 1000 до 2000 километров. На этих учениях мишень находится примерно в ста километрах.

Это первый удар “Калибра” по надводной цели в акватории Чёрного моря. Роль условного противника выполнил большой корабельный щит-мишень. Попадание зафиксировали беспилотные летательные аппараты.

«Хороший ракетный комплекс, отличное попадание, всё прошло чётко, – говорит Олег Сардин, командир дивизиона ракетных катеров 41 бригады Черноморского флота. – Ракета попала точно в цель, все задачи решены. Сейчас корабельная ударная группа проводит отработку совместного плавания и приступает к подготовке выполнения мероприятий следующих боевых задач».

Этот боевой поход – только один из эпизодов масштабных учений, которые проходят в акватории Чёрного моря и на шести полигонах: в Крыму, Ростовской, Волгоградской областях и в Краснодарском крае.

Дмитрий Туркин, Антон Кузнецов и Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь

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