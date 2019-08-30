«Вышний Волочёк» впервые выстрелил «Калибром» по морской цели

В акватории Чёрного моря впервые произведён удар крылатыми ракетами “Калибр” по надводной цели. Его нанёс малый ракетный корабль «Вышний Волочёк».

По замыслу учения, корабли условного противника попытались подойти к полуострову и атаковать инфраструктурные объекты. Перед Черноморским флотом была поставлена задача уничтожить группировку. Беспилотные летательные аппараты зафиксировали успешное поражение цели. Щит-мишень находился на расстоянии около 40 морских миль.

Для экипажа корабля это была первая ракетная стрельба высокоточным комплексом «Калибр», выполненная в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

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Источник: Вести.Севастополь