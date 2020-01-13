Вячеслав Аксенов получил назначение в правительстве Севастополя

Вячеслав Аксёнов, в прошлом депутат Законодательного собрания Севастополя, возглавит Главное контрольное управление аппарата губернатора.

Об этом врио города Михаил Развожаев объявил сегодня на аппаратном совещании правительства. Он отметил, что Аксенов с осени работал его советником, вникал в курс дела.

“Главная задача, как Вы сейчас поняли, у нас дополнительные средства большие поступают на ключевые, болевые сферы. Денег будет много, работу надо делать быстро. Обычно с этим связаны разного рода неприятности, как со стороны подрядчиков, так и со стороны заказчиков. Ваша главная задача в этом году будет – обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, чтобы каждая копейка поступила туда, куда нужно”, – обратился Развожаев к Аксенову.

Вячеслав Аксенов приступит к выполнению своих обязанностей в должности руководителя Главного контрольного управления аппарата губернатора уже завтра.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь